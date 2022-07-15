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11 минут назад

Вайкуле рассказала о трех годах «вынужденной безработицы»

Диана Товсепова

Российская певица Лайма Вайкуле рассказала в соцсетях о том, что испытывает трудности с финансами и работой.

Вайкуле рассказала о трех годах «вынужденной безработицы»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

"Да, я сама не всегда в курсе, сколько кому должна и кто должен мне. Для этого есть специалисты, которые ведут мои финансовые дела. Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?", — рассказала она.

Пандемия коронавируса, по словам Вайкуле, не позволила провести фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале, однако артистка верит, что в ближайшем будущем все финансовые и профессиональные вопросы урегулируются.

Ранее мы писали о том, что Лариса Луппиан рассказала об изменах мужа.

Звёзды,Лариса Луппиан,Лайма Вайкуле,
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