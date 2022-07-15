Вайкуле рассказала о трех годах «вынужденной безработицы»

Российская певица Лайма Вайкуле рассказала в соцсетях о том, что испытывает трудности с финансами и работой.
"Да, я сама не всегда в курсе, сколько кому должна и кто должен мне. Для этого есть специалисты, которые ведут мои финансовые дела. Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?", — рассказала она.
Пандемия коронавируса, по словам Вайкуле, не позволила провести фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале, однако артистка верит, что в ближайшем будущем все финансовые и профессиональные вопросы урегулируются.
Ранее мы писали о том, что Лариса Луппиан рассказала об изменах мужа.