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11 минут назад

Колдун рассказал о разрыве с женой

Катерина Саломе

Поп-исполнитель Дмитрий Колдун раскрыл подробности личной жизни. Он признался, что в 2007 году из-за творческого кризиса ему пришлось разойтись с гражданской женой. Деталями артист поделился в беседе с порталом StarHit.

По словам звезды, тогда у него произошли скандалы с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем. А у его возлюбленной Виктории тем временем начались проблемы с учебой.

"В моей судьбе наступил непонятный период, случались нервные срывы. Поэтому как-то с Викой не сошлось, поругались, решили, что каждому пора пойти своим путем",

— рассказал исполнитель.

Около шести месяцев Дмитрий и Виктория жили врозь, но в итоге решили снова сойтись, утверждает музыкант. В результате сейчас оба счастливы в браке и воспитывают двух детей.

Ранее мы писали о том, что Петросян рассказал, о чем жалеет после развода со Степаненко.

Звёзды,Видео,Дмитрий Колдун,Виктор Дробыш,Филипп Киркоров,
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