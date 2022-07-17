Колдун рассказал о разрыве с женой

Поп-исполнитель Дмитрий Колдун раскрыл подробности личной жизни. Он признался, что в 2007 году из-за творческого кризиса ему пришлось разойтись с гражданской женой. Деталями артист поделился в беседе с порталом StarHit.

По словам звезды, тогда у него произошли скандалы с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем. А у его возлюбленной Виктории тем временем начались проблемы с учебой.

"В моей судьбе наступил непонятный период, случались нервные срывы. Поэтому как-то с Викой не сошлось, поругались, решили, что каждому пора пойти своим путем",

— рассказал исполнитель.

Около шести месяцев Дмитрий и Виктория жили врозь, но в итоге решили снова сойтись, утверждает музыкант. В результате сейчас оба счастливы в браке и воспитывают двух детей.