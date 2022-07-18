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1 час назад

Внешность Ларисы Гузеевой вызвала сожаление у россиян

Диана Товсепова

В соцсетях россияне громко обсуждают изменившуюся с годами внешность актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. В молодые годы жгучая брюнетка Гузеева сводила с ума зрителей своей яркой внешностью и считалась одной из самых красивых актрис СССР.

Внешность Ларисы Гузеевой вызвала сожаление у россиян
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так, пост с ее старым фото в Telegram-канале звезды Дома-2 Рустама Солнцева вызвал споры среди пользователей. Многие были восхищены красотой молодой Гузеевой, а кто-то с сожалением или злостью отмечал, что сейчас женщина стала сильно хуже.

https://t.me/solncevrustam

«Все-таки красивая она женщина», «Была когда-то... Но превратилась в быдлячью корову, к сожалению. Сохранить свою красоту еще суметь надо...»; «Всю жизнь она выглядит черт знает как!! Имея такую внешность, хуже ее нет... Вот что значит, нет вкуса у человека.."; «Огонь, впрочем, и сейчас тоже» — комментировали публикации Telegram-канала Рустама Солнцева.

Ранее мы писали о том, какая пенсия у Ларисы Гузеевой.

Звёзды,Рустам Солнцев,Лариса Гузеева,
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