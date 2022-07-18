Внешность Ларисы Гузеевой вызвала сожаление у россиян

«Все-таки красивая она женщина», «Была когда-то... Но превратилась в быдлячью корову, к сожалению. Сохранить свою красоту еще суметь надо...»; «Всю жизнь она выглядит черт знает как!! Имея такую внешность, хуже ее нет... Вот что значит, нет вкуса у человека.."; «Огонь, впрочем, и сейчас тоже» — комментировали публикации Telegram-канала Рустама Солнцева.