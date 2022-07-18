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2 часа назад

Дана Борисова призналась, что делала откровенные съемки под веществами

Диана Товсепова

Телеведущая Дана Борисова в своих соцсетях рассказала, что когда-то позировала обнаженной во время съемки для мужского журнала. Она опубликовала обложку Maxim и призналась, что тогда была наркозависимой.

Дана Борисова призналась, что делала откровенные съемки под веществами
Фото: СоцсетиСоцсети

«Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь и я не могла разговаривать, а только мычала», — призналась телеведущая.

При этом Дана не жалеет, что участвовала в фотосессии, и призналась, что сама захотела сняться обнаженной и все происходящее полностью осознавала.

Кроме того, как призналась Борисова, ей и сейчас предлагают сниматься в пикантных видео и фотосессиях, но она предложения отклоняет, хоть и испытывает финансовые трудности. Недавно она пожаловалась на проблемы подписчикам и попросила помочь ей материально, отправив хотя бы по сто рублей. Собрать удалось 25 тысяч.

Ранее мы писали о том, что внешность Гузеевой вызвала сожаление в соцсетях.

Звёзды,Дана Борисова,
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