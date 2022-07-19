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1 час назад

Ратаковски разводится с мужем

Мира Маркина

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски разводится с мужем Себастьяном Бир-Макклардом на пятом году брака.

Ратаковски разводится с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник из окружения звезды подтвердил информацию о том, что пара рассталась:

"Это было решение Эм. С ней все в порядке. Она сильная и сосредоточена на сыне. Ей нравится быть матерью".

По данным источника, в ближайшее время Ратаковски подаст на развод.

На прошлой неделе модель заметили на улице без обручального кольца, после чего пошли слухи о том, что в ее отношениях с супругом не все так гладко. Среди одной из возможных причин разрыва – измены Себастьяна.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Петросян рассказал, о чем жалеет после развода со Степаненко.

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