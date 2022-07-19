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1 час назад

Самойлова похвасталась новым роскошным особняком

Мира Маркина

Супруга рэпера Джигана модель Оксана Самойлова поделилась с фанатами радостной новостью в соцсетях – они всей семьей переезжают в новый особняк.

Самойлова похвасталась новым роскошным особняком
Фото: samoylova_oxana/Telegramsamoylova_oxana/Telegram

По словам Самойловой, они с мужем задумались о переезде еще два года назад, но все время мешали обстоятельства:

"Я, конечно, очень-очень люблю наш старый дом, но мы из него выросли с появлением Давидика. Мы уже тысячу раз потеряли надежду, потому что за эти два года пересмотрели все возможные варианты, и тут абсолютно неожиданно созрело кардинально другое решение (но об этом отдельный рассказ), и дом, больше чем «дом мечты», свалился нам на голову буквально в один день".

Несмотря на радость из-за грядущего переезда, Оксана призналась, что все же испытывает волнение перед такими переменами в жизни:

"Я пока немного в прострации с этим переездом, у меня смешанные чувства… С одной стороны, я безумно рада, потому что дом просто офигенный! А с другой — это такие серьезные перемены, а мне, как Тельцу, это сложно, нужно время, чтобы привыкнуть, даже к очень-очень хорошему. Короче, я счастлива и шокирована одновременно".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Брэд Питт подарил бывшей жене дорогой особняк.

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