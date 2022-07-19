Самойлова похвасталась новым роскошным особняком

"Я, конечно, очень-очень люблю наш старый дом, но мы из него выросли с появлением Давидика. Мы уже тысячу раз потеряли надежду, потому что за эти два года пересмотрели все возможные варианты, и тут абсолютно неожиданно созрело кардинально другое решение (но об этом отдельный рассказ), и дом, больше чем «дом мечты», свалился нам на голову буквально в один день".