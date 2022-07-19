Звезду «Универа» будут судить из-за неуплаты алиментов

«К сожалению, ничего не изменилось в отношениях Виталия и Миланы. Кроме редких СМС с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. <…> На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за 3 года — это мало или даже насмешка. Я известила о своём намерении. Надеялась, что до суда не дойдёт. Но Виталик пропал в очередной раз», — считает Маирко.