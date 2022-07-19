Звезду «Универа» будут судить из-за неуплаты алиментов

На звезду сериала «Универ» Виталия Гогунского подали в суд из-за неуплаты алиментов.
Экс-супруга актера Виталия Гогунского собирается судиться с артистом из-за неуплаты алиментов. В интервью изданию StarHit Ирина Маирко рассказала, что Гогунский за три года отправил на содержание ребенка всего 1500 рублей. По ее словам, актер практически не общается с 12-летней дочерью.
«К сожалению, ничего не изменилось в отношениях Виталия и Миланы. Кроме редких СМС с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. <…> На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за 3 года — это мало или даже насмешка. Я известила о своём намерении. Надеялась, что до суда не дойдёт. Но Виталик пропал в очередной раз», — считает Маирко.
Женщина объяснила, что и сама в состоянии полностью обеспечить дочь, к тому же девочка уже зарабатывает творчеством, имея канал на YouTube. Оказывается, 12-летняя Милана — одна из самых популярных молодых певиц в российском сегменте видеохостинга.
Суд между супругами, по данным СМИ, пройдет 19 июля.
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