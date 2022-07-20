Алиса Вокс рассказала, как пережила домогательства

"Это не то, на чем хочется похайпить — это то, что хочется скрыть. Это та боль, которую хочется запихать глубоко в себя и не вынимать. Хайпить можно на чем угодно, но только не на этом. Это вызывает наоборот осуждение, порицание, ненависть... Зачем вызывать ненависть?"