Алиса Вокс рассказала, как пережила домогательства

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала, что подверглась домогательствам, когда была несовершеннолетней. Об этом сообщает News.ru.
Певица рассказала, что стала жертвой режиссера детского сериала.
"Мне было 17, я была совсем ребенок. В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Это был режиссер детского сериала. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть. Если посмотреть статистику по педофилии, то процентов 40 — руководители спортивных секций, педагоги, причем уважаемые люди"
Вокс также поведала о последствиях этого скандала. За то, что она назвала домогавшегося режиссера "педофилом", ей пришлось выплатить ему 500 тысяч рублей в суде. Суд не принял ее проверку на детекторе лжи и показания других жертв.
Она высказалась и о других женщинах, которые рассказывают о домогательствах спустя годы:
"Это не то, на чем хочется похайпить — это то, что хочется скрыть. Это та боль, которую хочется запихать глубоко в себя и не вынимать. Хайпить можно на чем угодно, но только не на этом. Это вызывает наоборот осуждение, порицание, ненависть... Зачем вызывать ненависть?"
Ранее сообщалось, что звезду «Универа» будут судить из-за неуплаты алиментов.