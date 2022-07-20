Акиньшина высказалась о Козловском на фоне слухов о романе

«Никто не посвящает работе с артистами столько времени, как Данила Козловский. Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках "Чернобыля" мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии большой период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить»