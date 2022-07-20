Акиньшина высказалась о Козловском на фоне слухов о романе

Актриса Оксана Акиньшина, которую подозревают в романе с коллегой Данилой Козловским, высказалась об их совместных съемках в фильме «Чернобыль». Об этом сообщает издание «Собака».
Акиньшина отметила, что ей было комфортно на съемочной площадке фильма, а Козловский смог на высшем уровне руководить командой.
«Никто не посвящает работе с артистами столько времени, как Данила Козловский. Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках "Чернобыля" мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии большой период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить»
Кроме того, актриса рассказала и о своей героине. По ее словам, она смогла понять ее с первых дней съемок, так как позиция персонажа оказалась ей близка.
«И героиня оказалась прямо моя, я хорошо ее поняла. Почти невозможно, чтобы артист полностью вжился в героя; так бывает к третьему сезону или продолжению фильма, что ты вдруг полностью врубился в тип мышления своего персонажа. А тут я почувствовала характер уже на этапе сценария»
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