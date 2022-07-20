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47 минут назад

Меган Маркл и принц Гарри опозорились в Нью-Йорке

Даша Краснова

Принц Гарри и герцогиня Меган совершили очередной визит в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН, чтобы принять участие во встрече, посвященной памяти Нельсона Манделы.

Меган Маркл и принц Гарри опозорились в Нью-Йорке
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Принц раскритиковал политику США и других стран во время своей речи и упомянул не только о политических конфликтах, но и об экологической катастрофе и пандемии.

Гарри вспомнил, что впервые он попал в Африку в 13 лет и как искал утешения в Африке после ее гибели. Однако все внимание сосредоточилось на не выступлении принца, а на том, как он сидел со своей женой в зале.

Многие подозревают их отношения в постановочности, а ролик добавил этой идее огня. Гарри был чрезвычайно напряжен, а его жена постоянно его контролировала. На видео Меган долго держит мужа за руку, а когда он пытается сменить позу, Меган кладет ладонь Гарри на свои колени и удерживает его руку двумя своими. Герцог в это время серьезен, грустен и старается сдержать свои эмоции.

Когда Гарри наконец смог освободить свои руки и сложить их вместе на своих коленях, Меган решила продемонстрировать публике еще одну из своих любимых поз, наклонилась к мужу и начала медленно поглаживать его руку. В ролике отчетливо видно, как герцог недоуменно смотрит на эти действия жены, явно не понимая их смысла, и снова демонстрирует обреченное выражение

Возможно, волнение пары было подогрето выходом новой книги, автор которой обещает раскрыть неизвестные детали их пребывания при дворе. Корреспондент «Голоса Америки» Маргарет Бешир сразу задал им вопрос вопрос: «Вы беспокоитесь, что новая книга Тома Бауэра усилит ваш раскол с королевской семьей?» Ответ супруги не дали, но известно, что в СМИ появились неприятные слухи о поведении обоих, которые портят имидж идеальной семьи.

До этого мы рассказывали, почему все против Меган Маркл и принца Гарри.

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