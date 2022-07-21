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2 часа назад

"Погубил": Асмус сделала откровенное признание о браке с Харламовым

Мира Маркина

Актриса Кристина Асмус сделала откровенное признание о браке с юмористом Гариком Харламовым в проекте «Смотрите сами» на платформе Premier.

"Погубил": Асмус сделала признание о браке с Харламовым
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По ее словам, в отношениях с комиком у общественности сформировался неправильный образ ее, не имеющий ничего общего с реальностью. Актрису представляли как беззаботную блондинку, жену юмориста с кукольной внешностью. В начале карьеры она получала много отказов на кастингах.

«Этот образ меня погубил», — заявила Асмус.

После развода с Харламовым многие посчитали, что причиной расставания стали съемки в фильме "Текст". В картине актриса приняла участие в постельной сцене. Однако, по ее словам, такие роли, наоборот, лучше раскрывают ее характер. И теперь у Асмус нет ничего общего с типажом наивной девушки-блондинки.

Кроме того, актриса рассказала, что она очень ранимый человек с болями и травмами.

Ранее Сильверстоун призналась, что спит в одной кровати со взрослым сыном.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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