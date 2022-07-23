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4 часа назад

Выяснилось, сколько заработают на гастролях Киркоров и Лепс

Мира Маркина

Сведения о заработках артистов этим летом озвучил продюсер Павел Рудченко, поделилось информацией издание BLITZ+.

Выяснилось, сколько заработают на гастролях Киркоров и Лепс
Фото: страница «Кинокомпания Bazelevs» в «Одноклассники»страница «Кинокомпания Bazelevs» в «Одноклассники»

По словам продюсера, примерный гонорар певцов в летний сезон будет примерно одинаковым и составит около 100 миллионов рублей. Каждый из артистов планирует в ближайшее время отправиться в гастрольный тур и дать около 20 концертов в разных городах России.

Помимо больших концертов Киркоров и Лепс выступают и на корпоративных мероприятиях, стоимость таких выступлений, разумеется, гораздо выше, чем на концертах, подчеркнул Павел Рудченко.

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