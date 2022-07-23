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2 часа назад

Джоли выиграла суд у Питта

Мария Кимакович

Сделку о продаже актрисой своей части французской винодельни Chateau Miraval признали законной, сообщает издание Page Six.

Винодельню во Франции бывшие супруги приобрели во времена, когда в семье еще не было никаких проблем, разделив право владения и доходы пополам. После развода Брэд Питт с удивлением обнаружил, что Джоли продала свою долю в бизнесе.

Этот факт возмутил актера, поскольку, по его словам, право выкупа второй части винодельни принадлежала именно ему. Однако, Анджелина решила иначе. Питт подал в суд на бывшую жену, пытаясь оспорить законность сделки.

22 июля суд в Лос-Анджелесе вынес решение о том, что сделка, которую совершила Джоли, законна и оставил ее в силе. Теперь у Питта будет другой компаньон, который, возможно, согласится в итоге продать свою долю в бизнесе актеру.

Ранее стало известно, как закончился суд над Рики Мартином.

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