Стали известны подробности о здоровье Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова перед тем, как попасть в реанимацию, две недели лежала в больнице с переломами. Об этом сообщает Telegram-каналу Mash.

Известно, что 78-летняя актриса упала и ее положили в хирургическое отделение с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости.

Как заявили медики, Чурикова могла упасть из-за возрастных проблем со здоровьем. У актрисы кисты головного мозга.