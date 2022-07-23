Стали известны подробности о здоровье Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова перед тем, как попасть в реанимацию, две недели лежала в больнице с переломами. Об этом сообщает Telegram-каналу Mash.
Известно, что 78-летняя актриса упала и ее положили в хирургическое отделение с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости.
Как заявили медики, Чурикова могла упасть из-за возрастных проблем со здоровьем. У актрисы кисты головного мозга.
О том, что Инна Чурикова попала в больницу стало известно 20 июля. В СМИ сообщали о тяжелом состоянии актрисы. Однако директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг информацию.