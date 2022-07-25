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1 час назад

Звезда Comedy Woman рассказала о нервном срыве Федункив

Мира Маркина

В шоу FAMETIME Лауры Джугелия юмористка и экс-участница шоу Comedy Woman Тамара Турава рассказала о неприятном эпизоде, который случился на съемках телепроекта.

Звезда Comedy Woman рассказала о нервном срыве Федункив
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Со слов Тамары, Марина Федункив до драки с другой участницей шоу была очень напряжена.

“В один из дней меня буквально похоронили на сцене. Дали несмешной текст. Потом Федункив очень резко высказалась. Она говорила о том, что все хотят Тамару слить. Я опешила. Не понимала, почему она так говорит. Я думала, что сама что-то не так делала. Она так сказала, и я задумалась. Но не сразу, а потом, после. Она знала все”, – убеждена звезда.

Когда Турава попыталась прояснить ситуацию, вызвав Федункив на разговор, диалог не получился. По мнению актрисы, у коллеги был затяжной конфликт с другими участницами Comedy Woman.

Напомним, Марина Федункив покинула шоу после драки с актрисой телепроекта Надеждой Сысоевой.

Читайте также эксклюзивное интервью “Рамблера” с Марией Федункив о юморе в России.

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