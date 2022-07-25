Звезда Comedy Woman рассказала о нервном срыве Федункив

“В один из дней меня буквально похоронили на сцене. Дали несмешной текст. Потом Федункив очень резко высказалась. Она говорила о том, что все хотят Тамару слить. Я опешила. Не понимала, почему она так говорит. Я думала, что сама что-то не так делала. Она так сказала, и я задумалась. Но не сразу, а потом, после. Она знала все”, – убеждена звезда.