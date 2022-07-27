Лепс проводит время с детьми от предыдущего брака

Артист Григорий Лепс поделился фотографией с детьми от предыдущего брака. Фото он опубликовал в социальных сетях.

На кадрах изображен он и трое его детей от Анны Шаплыковой: Иван, Николь и Ева. В подписи к фото он отметил, что находится на отдыхе в перерывах между гастролями.