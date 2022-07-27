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2 часа назад

Лепс проводит время с детьми от предыдущего брака

Мария Каткова

Артист Григорий Лепс поделился фотографией с детьми от предыдущего брака. Фото он опубликовал в социальных сетях.

На кадрах изображен он и трое его детей от Анны Шаплыковой: Иван, Николь и Ева. В подписи к фото он отметил, что находится на отдыхе в перерывах между гастролями.

Соцсети

Он также поделился видео, где рассказал о своем отдыхе.

"Всем добрый день. Я ненадолго исчез из поля зрения. На пару- тройку дней приехал повидать детей, немножечко побыть на солнце", — рассказал он в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что близкие Нарцисса высказались о его внебрачном сыне.

Звёзды,Видео,Григорий Лепс,
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