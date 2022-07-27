Седокова рассказала об отношениях с молодым мужем

«Последние два года были очень сложными для нашей семьи. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок... Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно»