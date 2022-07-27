Седокова рассказала об отношениях с молодым мужем

Певица Анна Седокова дала интервью, в котором рассказала о жизни с молодым мужем и о трудностях, через которые они прошли вместе. Об этом сообщает Hello!.
Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму в 2020 году, их разница в возрасте составила девять лет. Поначалу брак казался идеальным, но звезда уверяет, что у них тоже есть проблемы в семейной жизни.
Звезда отметила, что они с мужем прошли через большую цепочку испытаний, и до сих пор восстанавливают себя.
«Последние два года были очень сложными для нашей семьи. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок... Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно»
Ранее сообщалось, что Лепс проводит время с детьми от предыдущего брака.