Понаровская: “У меня есть проблемы с головой, характером”

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская дала большое интервью “Антенне”. Беседуя с журналистами издания, звезда рассказала о личных приоритетах и комплексах, которые есть у нее в почтенные 69 лет.

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В 2019 году Понаровская вернулась к выступлениям после многолетнего перерыва. Однако возвращение не было триумфальным. К отсутствию бешеной популярности звезда относится философски.

“Не скажу, что доживаю. У меня красивая, спокойная, достаточно хорошая жизнь, которую, наверное, я заслужила и для себя. Могу быть неугомонной или находиться в абсолютном покое. Считаю, что дано, все равно сделаешь, А не дано — выгрызать у судьбы не буду”, – отметила Понаровская.

Исполнительница объяснила, что сейчас для нее на первом месте семья и здоровье близких. Карьерных целей звезда не ставит.

Несмотря на редкие выходы в свет, Ирина Витальевна не спешит “расслабляться”. Звезда эстрады объяснила, что много времени уделяет себе. Такой внимательный подход не избавил артистку от проблем. Ирина Понаровская призналась, что над собой работает сама, без помощи психологов.

“Если думаете, что у меня нет комплексов, то это не так. Они есть у каждого человека, но все их скрывают. У меня есть проблемы с головой, характером, приоритетами. Продолжаю работать над этим”, – подчеркнула звезда.