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2 часа назад

Экс-солистка “Ленинграда” рассказала о новом статусе

Мира Маркина

В жизни Алисы Вокс произошли серьезные изменения. Экс-солистка группы “Ленинград” опубликовала на своей странице в социальных сетях новость о свадьбе.

Экс-солистка “Ленинграда” рассказала о новом статусе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“Больше не Кондратьева (настоящая фамилия артистки – прим.ред.)!” – поделилась девушка.

Исполнительница популярной композиции “Экспонат” (на лабутенах) рассказала подписчикам, что событие отпраздновала вдвоем со своим избранником – Сергеем Свитавским. Пара познакомилась благодаря общим друзьям.

Молодую семью в комментариях поздравили российские селебрити, в их числе были Дана Борисова, Эдгард Запашный.

Ранее мы рассказывали о том, что пришлось пережить Алисе Вокс на пути к славе.

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