Экс-солистка “Ленинграда” рассказала о новом статусе

В жизни Алисы Вокс произошли серьезные изменения. Экс-солистка группы “Ленинград” опубликовала на своей странице в социальных сетях новость о свадьбе.

“Больше не Кондратьева (настоящая фамилия артистки – прим.ред.)!” – поделилась девушка.

Исполнительница популярной композиции “Экспонат” (на лабутенах) рассказала подписчикам, что событие отпраздновала вдвоем со своим избранником – Сергеем Свитавским. Пара познакомилась благодаря общим друзьям.

Молодую семью в комментариях поздравили российские селебрити, в их числе были Дана Борисова, Эдгард Запашный.