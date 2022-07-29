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2 часа назад

Медведева родила третьего ребенка

Мира Маркина

Бывшая участница популярного шоу "Сomedy Woman" Наталия Медведева удивила своих поклонников новостью о пополнении.

Медведева родила третьего ребенка
Фото: Наталия Медведева/vk.comНаталия Медведева/vk.com

37-летняя звезда опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой держит ручку новорожденного младенца.

«Теперь нас пятеро! Семья... Моя сладость», — написала Медведева.

Соцсети

Беременность так тщательно скрывалась, что в сети не было ни одного слуха о том, что у звезды должен родиться третий ребенок, потому эта новость так поразила фанатов звезды комедии.

Ранее Рамблер рассказывал, что Высоцкая поделилась откровениями о первой встрече с Кончаловским.

Звёзды,Наталия Медведева,
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