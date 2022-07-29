Шемякина рассказала как шиковала команда Алсу

Екатерина Шемякина, некогда бывшая участницей популярного шоу "Фабрика звезд - 1", дала интервью Яне Чуриковой в ее программе "Фабрика с Яной Чу". Артистка поделилась воспоминаниями о тех временах, когда ездила на гастроли с певицей Алсу.

Девушка рассказала, что условия их турне были сравнимы с теми, которые были лишь у таких звезд, как Киркоров и Пугачева. Плавая на роскошном корабле, на котором Алсу и ее команда давали концерты, артисты могли ни в чем себе не отказывать. Известно, что состоятельный отец певицы не жалел средств на развитие карьеры дочери и ее комфорт.