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2 часа назад

Шемякина рассказала как шиковала команда Алсу

Мира Маркина

Екатерина Шемякина, некогда бывшая участницей популярного шоу "Фабрика звезд - 1", дала интервью Яне Чуриковой в ее программе "Фабрика с Яной Чу". Артистка поделилась воспоминаниями о тех временах, когда ездила на гастроли с певицей Алсу.

Шемякина рассказала как шиковала команда Алсу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Девушка рассказала, что условия их турне были сравнимы с теми, которые были лишь у таких звезд, как Киркоров и Пугачева. Плавая на роскошном корабле, на котором Алсу и ее команда давали концерты, артисты могли ни в чем себе не отказывать. Известно, что состоятельный отец певицы не жалел средств на развитие карьеры дочери и ее комфорт.

Шемякина отметила, что долгое время не хотела идти бэк-вокалисткой к Алсу, однако предложенные условия и гонорары поменяли ее решение.

«Задержалась на два года. Продюсер проекта Валерий Белоцерковский выбивал для команды невероятные условия. Мы летали на таких самолетах, с такими диванами», – вспоминает Екатерина.

Ранее Рамблер рассказывал, что Наталия Медведева родила третьего ребенка.

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