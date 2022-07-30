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1 час назад

Дане Милохину запретили петь песни Юрия Шатунова

Катя Кобышева

Популярному блогеру отказали в возможности исполнять песни группы "Ласковый май". Об этом рассказал Аркадий Кудряшов, директор умершего артиста Юрия Шатунова. Слова Кудряшова приводит издание Teleprogramma.pro.

Дане Милохину запретили петь песни Юрия Шатунова
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Аркадий Кудряшов сообщил, что у блогера Дани Милохина нет соответствующих прав, а значит он не может исполнять хиты легендарного "Ласкового мая".

Бывший продюсер группы Андрей Разин ранее говорил, что Милохин ему симпатичен. Также продюсер отмечал, что ему хотелось бы услышать песни Шатунова в исполнении тиктокера.

Высказывания Андрея Разина прокомментировал Аркадий Кудряшов, он напомнил, что авторские права остались у Юрия Шатунова, а сам артист был против того, чтобы кто-то исполнял его песни.

«Никому и никогда на перепевки песни не отдадим», — жесткий отказ Кудряшова приводит Teleprogramma.pro.

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня из-за обширного инфаркта.

Ранее друг Давы рассказал, как спасал артиста после расставаний.

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