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1 час назад

Мать Лепса рассказала о его тяжелом прошлом

Мария Каткова

Мать певца Натэлла Лепсверидзе рассказала о проблемах, с которыми сталкивался Лепс на пути к славе, а также о его воспитании. Об этом она рассказала во время съемок в программе «Сегодня вечером», которую транслировали на телеканале «Россия 1».

Лепс был трудным ребенком, как уверяет его мать. Он получал низкие оценки, не интересовался учебой, увлекался музыкой и спортом. Его мать говорит, что хотела, чтобы он выбрал более серьезную профессию, а ребенок настоял на своем: сам нашел преподавателя и занимался с ним. Она не стала этому перечить.

В начале своей карьеры у музыканта были проблемы с алкоголем, а, когда он переехал в Москву, появилась зависимость от запрещенных веществ. Когда он вылечился от зависимости, появились новые проблемы. Уже будучи популярным Лепс потерял голос и ему сделали операцию, только после двух лет реабилитации он смог вернуться на сцену.

Когда у артиста нашли болезнь поджелудочной, матери пришлось продать квартиру. Однако она призналась, что несмотря на трудности, продолжает любить и поддерживать сына.

«Гришуленька, сколько ты мне хлопот доставил в жизни, но все рано я тебя очень люблю. Ты — моя гордость. Береги себя»,

Ранее сообщалось, что Дане Милохину запретили петь песни Юрия Шатунова.

Звёзды,Видео,Юрий Шатунов,
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