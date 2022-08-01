Данко назвал гонорары Аллегровой неприличными

Не так давно в сеть просочилась информация, что Ирина Аллегрова за менее чем часовое выступление берет гонорар размером в 12 миллионов рублей. Эту новость комментировали многие в интернете, не стали сдерживаться и коллеги звезды.
Певец Данко поделился своим мнением на этот счет, заявив, что считает неприличным требовать такие деньги за выступление, и убежден, что с подобными запросами Аллегрова попросту останется без работы.
«Сколько? 12 млн? За эти деньги можно квартиру в Москве купить! Это просто зашквар», – не скрывая эмоций прокомментировал Данко.
Ранее "Рамблер" рассказывал о размере гонорара Аллегровой.