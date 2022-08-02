Топалов показал фото Тодоренко после родов

Совсем недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз стали родителями. Телеведущая подарила супругу сына Мира.
Музыкант опубликовал фото со своей возлюбленной после родов. На снимке Регина без макияжа и без прически. Кадр удивил поклонников пары.
«С двумя детьми не до макияжа?», «Ну в личных поездках можно, она же не на гламурную премию пришла», «С детьми и недосыпом уже не до макияжа»,
— писали фолловеры.
Ранее мы сообщали о том, что выяснилось, сколько потратили на роды Шарапова и Тодоренко.