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26 минут назад

Топалов показал фото Тодоренко после родов

Катерина Саломе

Совсем недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз стали родителями. Телеведущая подарила супругу сына Мира.

Топалов показал фото Тодоренко после родов
Фото: соцсетисоцсети

Музыкант опубликовал фото со своей возлюбленной после родов. На снимке Регина без макияжа и без прически. Кадр удивил поклонников пары.

соцсети

«С двумя детьми не до макияжа?», «Ну в личных поездках можно, она же не на гламурную премию пришла», «С детьми и недосыпом уже не до макияжа»,

— писали фолловеры.

Ранее мы сообщали о том, что выяснилось, сколько потратили на роды Шарапова и Тодоренко.

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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