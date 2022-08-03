Калашникова рассказала, как чуть не умерла

Калашникова рассказала о своем опыте родов и о том, как рождение ребенка чуть не стоило ей жизни. Об этом она рассказала в дебатах на YouTube-канале "Жить".

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Вместе с ней в шоу участвовала врач, которая выступала против суррогатного материнства. Калашникова была "за" и поделилась своей историей родов.

Актриса рассказала, что риск смерти есть у каждой беременной женщины. Так было и у нее при первой беременности. Она лежала в реанимации из-за заражения крови, у нее был риск умереть. В реанимации она пролежала три недели на ИВЛ, а потом ее перевели в общую палату.

Как призналась Калашникова, для нее это было тяжело. В частности, из-за того, что на протяжении трех недель она лежала и не двигалась. У нее отекло все тело, в весе она прибавила несколько десятков килограмм.