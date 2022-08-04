Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

Звезда драмы “Все умрут, а я останусь” вышла замуж

Мира Маркина

Исполнительница роли Кати в нашумевшем фильме Валерии Гай Германики, актриса Полина Филоненко вышла замуж за друга детства. Новость артистка сообщила своим фанатам в соцсетях.

Звезда драмы “Все умрут, а я останусь” вышла замуж
Фото: Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"

Звезда фильма “Все умрут, а я останусь” опубликовала на своей странице в социальных сетях снимок, сделанный в ЗАГСе. Однако точная дата свадьбы неизвестна. Создание семьи Полина и ее избранник Андрей отпраздновали в узком семейном кругу.

Полина и Андрей несколько лет шли к заключению брака. По признанию актрисы, молодой человек давно предлагал ей создать семью, но постоянная занятость обоих партнеров мешала им получить заветные штампы в паспорте. Андрей является другом брата Полины. Но нежные чувства друг к другу возникли не сразу.

Муж 35-летней Филоненко имеет диплом инженера-технолога, но работает в автомобильной компании. Молодой человек актрисы, они познакомились еще в детстве. Тогда они не понравились друг другу, однако через много лет между ними возникли чувства.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядит молодая невеста 64-летнего Дольфа Лундгрена.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители