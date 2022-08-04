Звезда драмы “Все умрут, а я останусь” вышла замуж

Исполнительница роли Кати в нашумевшем фильме Валерии Гай Германики, актриса Полина Филоненко вышла замуж за друга детства. Новость артистка сообщила своим фанатам в соцсетях.

Фото: Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь" Кадр из фильма "Все умрут, а я останусь"

Звезда фильма “Все умрут, а я останусь” опубликовала на своей странице в социальных сетях снимок, сделанный в ЗАГСе. Однако точная дата свадьбы неизвестна. Создание семьи Полина и ее избранник Андрей отпраздновали в узком семейном кругу.

Полина и Андрей несколько лет шли к заключению брака. По признанию актрисы, молодой человек давно предлагал ей создать семью, но постоянная занятость обоих партнеров мешала им получить заветные штампы в паспорте. Андрей является другом брата Полины. Но нежные чувства друг к другу возникли не сразу.

Муж 35-летней Филоненко имеет диплом инженера-технолога, но работает в автомобильной компании. Молодой человек актрисы, они познакомились еще в детстве. Тогда они не понравились друг другу, однако через много лет между ними возникли чувства.