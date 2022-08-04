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1 час назад

Вдова Караченцова вспомнила, как ее спас врачеватель из Израиля

Мария Иглина

Актриса Людмила Поргина рассказала, как почти 20 лет назад врачеватель из Израиля дал ей таблетки от депрессии и частично предсказал будущее. Подробностями вдова Караченцова поделилась в беседе с изданием PROZvezd.

Вдова Караченцова вспомнила, как ее спас врачеватель из Израиля
Фото: РамблерРамблер

"Он вынес мне таблетки и сказал: "Это от депрессии. Пейте их, и у вас все наладится. Но когда произойдет, скажите мне",

— вспомнила актриса.

Спустя некоторое время Поргина упала с трапа самолета и сломала себе ногу в трех местах. Созвонившись с врачевателем, тот заверил, что она должна была погибнуть от черепно-мозговой травмы:

"В эти же дни я позвонила врачевателю в Израиль и услышала: "Таблетки спасли. Когда вы ко мне пришли, вас не было на земле. 24-го числа вы должны были умереть от черепно-мозговой травмы. Я сделал все, что мог!".

Ранее звезда драмы “Все умрут, а я останусь” вышла замуж.

Звёзды,Людмила Поргина,
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