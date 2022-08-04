Вдова Караченцова вспомнила, как ее спас врачеватель из Израиля

Актриса Людмила Поргина рассказала, как почти 20 лет назад врачеватель из Израиля дал ей таблетки от депрессии и частично предсказал будущее. Подробностями вдова Караченцова поделилась в беседе с изданием PROZvezd.
"Он вынес мне таблетки и сказал: "Это от депрессии. Пейте их, и у вас все наладится. Но когда произойдет, скажите мне",
— вспомнила актриса.
Спустя некоторое время Поргина упала с трапа самолета и сломала себе ногу в трех местах. Созвонившись с врачевателем, тот заверил, что она должна была погибнуть от черепно-мозговой травмы:
"В эти же дни я позвонила врачевателю в Израиль и услышала: "Таблетки спасли. Когда вы ко мне пришли, вас не было на земле. 24-го числа вы должны были умереть от черепно-мозговой травмы. Я сделал все, что мог!".