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55 минут назад

Звезда "Триггера" стал отцом, несмотря на бесплодие

Мария Иглина

Российский актер, известный по сериалам "Триггер" и "Мажор", Даниил Воробьев признался, что семь лет назад ему поставили диагноз "бесплодие". Однако через несколько лет его возлюбленная Марина Смирнова показала ему положительный тест на беременность, и артист стал отцом девочки Эльзы Лилы. Подробностями Воробьев поделился в интервью для WomanHit.

Звезда "Триггера" стал отцом, несмотря на бесплодие
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"Семь лет назад мне поставили диагноз "бесплодие", с которым я пытался бороться, потом наступила фаза принятия этого факта, в итоге я успокоился и перестал переживать. И вдруг в моей жизни появляется Марина Смирнова, девушка, с которой мы учились в одной школе, и у нас возникает очень крепкая духовная связь, а также очень много юмора. И вот однажды, нервно хохоча, Марина показывает мне тест с двумя полосочками. Меня это тоже сначала очень развеселило, но потом я понял, что это действительно так",

— рассказал артист.

Известно, что Даниил и Марина официально не состоит в браке. Пара счастливо живет вместе и не нуждается в штампе в паспорте.

Ранее Кудрявцева рассказала о муже на 17 лет младше.

Звёзды,Марина Смирнова,Даниил Воробьев,
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