Звезда "Триггера" стал отцом, несмотря на бесплодие

"Семь лет назад мне поставили диагноз "бесплодие", с которым я пытался бороться, потом наступила фаза принятия этого факта, в итоге я успокоился и перестал переживать. И вдруг в моей жизни появляется Марина Смирнова, девушка, с которой мы учились в одной школе, и у нас возникает очень крепкая духовная связь, а также очень много юмора. И вот однажды, нервно хохоча, Марина показывает мне тест с двумя полосочками. Меня это тоже сначала очень развеселило, но потом я понял, что это действительно так",