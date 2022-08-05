Звезда "Триггера" стал отцом, несмотря на бесплодие

Российский актер, известный по сериалам "Триггер" и "Мажор", Даниил Воробьев признался, что семь лет назад ему поставили диагноз "бесплодие". Однако через несколько лет его возлюбленная Марина Смирнова показала ему положительный тест на беременность, и артист стал отцом девочки Эльзы Лилы. Подробностями Воробьев поделился в интервью для WomanHit.
"Семь лет назад мне поставили диагноз "бесплодие", с которым я пытался бороться, потом наступила фаза принятия этого факта, в итоге я успокоился и перестал переживать. И вдруг в моей жизни появляется Марина Смирнова, девушка, с которой мы учились в одной школе, и у нас возникает очень крепкая духовная связь, а также очень много юмора. И вот однажды, нервно хохоча, Марина показывает мне тест с двумя полосочками. Меня это тоже сначала очень развеселило, но потом я понял, что это действительно так",
— рассказал артист.
Известно, что Даниил и Марина официально не состоит в браке. Пара счастливо живет вместе и не нуждается в штампе в паспорте.