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1 час назад

СМИ: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались

Мария Каткова

СМИ сообщают, что пара Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон больше не вместе. Об этом пишет E!News со ссылкой на инсайдера.

СМИ: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Источник, близкий к паре, отметил, что они решили разойтись на этой неделе. Бывшие возлюбленные решили остаться друзьями, так как они "любят и уважают друг друга".

Причиной расставания назвали несоответствие рабочих графиков и постоянную разлуку. Так, Дэвидсон все лето находится в Австралии на съемках фильма "Волшебники!", премьера которого состоится в 2023 году. Ким, в свою очередь, остается в США и продолжает воспитывать четверых детей от Канье Уэста.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречались 9 месяцев. В начале отношений они проводили много времени вместе: путешествовали и появлялись на красных дорожках мероприятий. Однако несмотря на счастливые фотографии, часть поклонников была уверена в том, что их роман — часть контракта, который зключила Ким после развода с Канье.

Ранее сообщалось, почему все говорят о том, что Кардашьян украла деньги у Бритни Спирс.

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