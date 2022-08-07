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2 часа назад

У расставшихся Кардашьян и Томпсона родился второй ребенок

Мира Маркина

Несмотря на то, что более полугода назад звездная пара Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона распалась, еще в начале июля начали появляться слухи о том, что у них вскоре родится второй ребенок. Предположения подтвердились, звезды во второй раз стали родителями. Появился на свет их сын с помощью услуг суррогатной матери, об этом сообщает издание Page Six.

У расставшихся Кардашьян и Томпсона родился второй ребенок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что у Тристана и Хлои уже есть дочь Тру, которой исполнилось 4 года. Подробностей о сыне счастливые родители разглашать не стали. Несмотря на то, что пара рассталась, они сохранили хорошие отношения и дочь воспитывают вместе.

Ранее "Рамблер" сообщал о расставании Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона.

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