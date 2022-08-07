У расставшихся Кардашьян и Томпсона родился второй ребенок

Несмотря на то, что более полугода назад звездная пара Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона распалась, еще в начале июля начали появляться слухи о том, что у них вскоре родится второй ребенок. Предположения подтвердились, звезды во второй раз стали родителями. Появился на свет их сын с помощью услуг суррогатной матери, об этом сообщает издание Page Six.