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1 час назад

Федункив призналась, за какую детскую шалость ей стыдно

Мария Иглина

Актриса Марина Федункив рассказала о детской шалости, за которую ей по-прежнему стыдно. Подробностями звезда Comedy Woman поделилась в интервью Hello!

Федункив призналась, за какую детскую шалость ей стыдно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Федункив рассказала, что она сделала бабушке подарок, от которого та была в шоке:

"Бабушкины родственники жили за границей и вот каким-то чудом, минуя «железный занавес», прислали ей шикарную шубу. Та, ясное дело, висела на отдельном месте в шкафу, воспринималась как настоящее сокровище... Ну а в школе нам задали сделать сувенир для бабушек".

Актриса, в свою очередь, решила, что раз бабушке так дорога шуба, то и сувенир нужно сделать из нее, чтобы он тоже был ценным:

"Я ножницами отрезала огромный кусок меха и сделала из него божью коровку. Думаю, это был первый раз в моей жизни, когда я видела бабушку совершенно шокированной".

Ранее Солнцев раскрыл цены на ЖКХ в США.

Звёзды,Марина Федункив,
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