Федункив призналась, за какую детскую шалость ей стыдно

Так, Федункив рассказала, что она сделала бабушке подарок, от которого та была в шоке:

"Бабушкины родственники жили за границей и вот каким-то чудом, минуя «железный занавес», прислали ей шикарную шубу. Та, ясное дело, висела на отдельном месте в шкафу, воспринималась как настоящее сокровище... Ну а в школе нам задали сделать сувенир для бабушек".

Актриса, в свою очередь, решила, что раз бабушке так дорога шуба, то и сувенир нужно сделать из нее, чтобы он тоже был ценным: