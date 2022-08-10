Хакамада показала молодого бойфренда

Журналистка Ирина Хакамада рассекретила личность своего молодого возлюбленного. Фото с ним она опубликовала в своих социальных сетях.
На кадрах Хакамада стоит на одной из улиц Москвы, а в голову ее целует молодой человек. О мужчине пока ничего неизвестно. СМИ узнали, что его зовут Грегори, а сам он представляется как дизайнер. В его социальных сетях можно найти посты, где он признается Хакамаде в любви.
Ирина Хакамада была замужем четыре раза, имеет дочь от последнего брака. Ее предыдущий муж, Владимир Сиротинский, скончался в сентябре 2021 года из-за проблем с сердцем.
Ранее сообщалось, что 51-летняя Наргиз станет матерью в четвертый раз.