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2 часа назад

Хакамада показала молодого бойфренда

Мария Каткова

Журналистка Ирина Хакамада рассекретила личность своего молодого возлюбленного. Фото с ним она опубликовала в своих социальных сетях.

Хакамада показала молодого бойфренда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах Хакамада стоит на одной из улиц Москвы, а в голову ее целует молодой человек. О мужчине пока ничего неизвестно. СМИ узнали, что его зовут Грегори, а сам он представляется как дизайнер. В его социальных сетях можно найти посты, где он признается Хакамаде в любви.

Соцсети

Ирина Хакамада была замужем четыре раза, имеет дочь от последнего брака. Ее предыдущий муж, Владимир Сиротинский, скончался в сентябре 2021 года из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что 51-летняя Наргиз станет матерью в четвертый раз.

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