Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

Актриса из «Беверли-Хиллз 90210» впала в кому

Мария Каткова

Актриса Дениз Дауз, сыгравшая в сериале «Беверли-Хиллз 90210», впала в кому. Об этом сообщает портал PageSix со ссылко на близких Дауз.

Актриса из «Беверли-Хиллз 90210» впала в кому
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Как сообщили ее родственники, она находится в больнице, а кома была вызвана опасной формой менингита. Как долго им болела 64-летняя актриса, не сообщается. Также пока что врачи не дают никаких прогнозов относительно ее состояния.

Близкие актрисы выразили надежду на то, что она сможет скоро выйти из комы. При этом, они подчеркнули, что это состояние было вызвано не медикаментозными средствами.

«Дениз — яркая актриса и режиссер, у которой впереди много лет. Мы очень ценим мысли, молитвы и поддержку»

Ранее сообщалось, что 51-летняя Наргиз станет матерью в четвертый раз.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители