Актриса из «Беверли-Хиллз 90210» впала в кому

Актриса Дениз Дауз, сыгравшая в сериале «Беверли-Хиллз 90210», впала в кому. Об этом сообщает портал PageSix со ссылко на близких Дауз.

Как сообщили ее родственники, она находится в больнице, а кома была вызвана опасной формой менингита. Как долго им болела 64-летняя актриса, не сообщается. Также пока что врачи не дают никаких прогнозов относительно ее состояния.

Близкие актрисы выразили надежду на то, что она сможет скоро выйти из комы. При этом, они подчеркнули, что это состояние было вызвано не медикаментозными средствами.

«Дениз — яркая актриса и режиссер, у которой впереди много лет. Мы очень ценим мысли, молитвы и поддержку»