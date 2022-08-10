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2 часа назад

Врач рассказал, какие пластические операции могла делать Орбакайте

Мира Маркина

Хирург Максим Усунгван в разговоре с "Пятым каналом" предположил, что Кристина Орбакайте сделала не одну пластическую операцию, и рассказал, какие.

Врач рассказал, какие пластические операции могла делать Орбакайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт сказал, что, на его профессиональный взгляд, за последнее время певица сделала сразу несколько операций по коррекции внешности – ринопластику и фейслифтинг. Он также отметил, что операции были выполнены достойно и овал лица выглядит вполне естественно.

«Овал лица у нее классный получился и действительно без перебора. Все сделано хорошо, красиво. Все достойно», — одобрил работу коллег Усунгван.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Хакамада показала молодого бойфренда.

Звёзды,Кристина Орбакайте,
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