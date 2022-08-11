Мать Игоря Крутого попала в больницу с открытыми переломами

Мать композитора Игоря Крутого Светлана Семеновна была госпитализирована в США. Об этом пишет издание «РИА ФАН» со ссылкой на PROZVEZD.

Как стало известно, женщина пострадала в результате несчастного случая. Она упала и получила опасные травмы. Матери Крутого диагностировали открытые переломы в двух местах.

Женщине экстренно провели операцию. По словам сестры Игоря Крутого Аллы, еще какое-то время она проведет в американской больнице. Состояние Светланы Семеновны улучшилось, однако врачи настаивают на нахождении в госпитале под наблюдением специалистов.