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1 час назад

СМИ: Кошкину госпитализировали с коронавирусом

Мария Иглина

Актрису Яну Кошкину госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Кошкину госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще восьмого августа знаменитость почувствовала себя плохо. У нее наблюдались температура, кашель и другие признаки заражения. При самостоятельном лечении состояние Кошкиной значительно ухудшилось и пришлось вызвать медиков.

Уже в больнице врачи подтвердили заражение коронавирусом. Состояние, по оценкам специалистов, средней тяжести.

Яну Кошкину многие зрители знают по участию в различных телепрограммах, а также по ролям в сериалах "Домашний арест", "Дружба народов", "Кухня" и других.

Ранее Бузова пропала в горах Сочи.

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