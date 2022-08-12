СМИ: Кошкину госпитализировали с коронавирусом

Актрису Яну Кошкину госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Еще восьмого августа знаменитость почувствовала себя плохо. У нее наблюдались температура, кашель и другие признаки заражения. При самостоятельном лечении состояние Кошкиной значительно ухудшилось и пришлось вызвать медиков.

Уже в больнице врачи подтвердили заражение коронавирусом. Состояние, по оценкам специалистов, средней тяжести.

Яну Кошкину многие зрители знают по участию в различных телепрограммах, а также по ролям в сериалах "Домашний арест", "Дружба народов", "Кухня" и других.