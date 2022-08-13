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42 минуты назад

Пьеха о разводе: “Сын вырастет, мы поговорим”

Мира Маркина

Российский музыкант Стас Пьеха вот уже семь лет разведен. Однако с Натальей Горчаковой, матерью его сына Петра, артист смог сохранить теплые отношения. Почему Пьеха пока не рассказал наследнику о настоящем положении дел в их семье, Стас объяснил в беседе с журналистом “ТН”.

Пьеха о разводе: “Сын вырастет, мы поговорим”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам музыканта, сейчас Петя и его мама живут в Ленинградской области. Сам артист по долгу профессии чаще всего находится в Москве, если не на гастролях.

“...мы не виделись бы каждый день, даже живя вместе. Формат отношений “на связи с папой” был бы в любом случае”, — размышляет в интервью певец.

Несмотря на распавшийся брак свои отношения с Натальей Стас считает теплыми родственными. Звездный собеседник издания объясняет, что пока сын не вдается в детали семейной ситуации и не задает вопросы, почему мама и папа не живут вместе. Но как только они появятся, певец обещал поговорить с Петей “по-мужски”. Напомним, сейчас звездному наследнику восемь лет.

Ранее мы рассказывали о том, почему Нино Нинидзе ранят вопросы о браке со звездой “Диверсанта” Кириллом Плетневым.

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