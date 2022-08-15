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41 минуту назад

Шакира наняла шпионов, чтобы следить за Пике

Мария Иглина

Стало известно, что певица Шакира обратилась в детективное агентство, чтобы попросить проследить за ее бывшим партнером футболистом каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жераром Пике. Об этом источник сообщил Marca.

Однако сотрудники агентства вместо того, чтобы передать обнаруженную информацию о неверности футболиста Шакире, самостоятельно придали огласке подозрения Пике в измене СМИ.

Известно, что в ближайшее время бывшие возлюбленные планируют провести встречу, чтобы обсудить дальнейшее будущее их общих двух детей. Они также намерены судиться друг с другом за опеку над детьми.

Ранее Шакира угрожала раскрыть личные секреты Пике.

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