Шакира наняла шпионов, чтобы следить за Пике

Стало известно, что певица Шакира обратилась в детективное агентство, чтобы попросить проследить за ее бывшим партнером футболистом каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жераром Пике. Об этом источник сообщил Marca.

Однако сотрудники агентства вместо того, чтобы передать обнаруженную информацию о неверности футболиста Шакире, самостоятельно придали огласке подозрения Пике в измене СМИ.

Известно, что в ближайшее время бывшие возлюбленные планируют провести встречу, чтобы обсудить дальнейшее будущее их общих двух детей. Они также намерены судиться друг с другом за опеку над детьми.