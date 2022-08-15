Пропавшая в горах Бузова вышла на связь

На протяжении нескольких дней певица и телеведущая Ольга Бузова не выходила на связь. Фанаты не на шутку испугались, поскольку привыкли, что артистка регулярно ведет социальные сети и рассказывает о жизни. Ее пиар-директор Антон Богославский также долгое время не мог связаться с Бузовой.