Пропавшая в горах Бузова вышла на связь

На протяжении нескольких дней певица и телеведущая Ольга Бузова не выходила на связь. Фанаты не на шутку испугались, поскольку привыкли, что артистка регулярно ведет социальные сети и рассказывает о жизни. Ее пиар-директор Антон Богославский также долгое время не мог связаться с Бузовой.
И сегодня, наконец, Ольга вышла на связь, опубликовав в социальных сетях видеоролик, на котором она предстала в купальнике в окружении лошадей.
"Мои хорошие, я вернулась, у меня все великолепно. Все, что происходило в горах, останется в моей памяти навсегда",
— подписала Ольга публикацию.
Ранее появилась информация о том, что Бузова пропала в горах в Сочи.