Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Пропавшая в горах Бузова вышла на связь

Мария Иглина

На протяжении нескольких дней певица и телеведущая Ольга Бузова не выходила на связь. Фанаты не на шутку испугались, поскольку привыкли, что артистка регулярно ведет социальные сети и рассказывает о жизни. Ее пиар-директор Антон Богославский также долгое время не мог связаться с Бузовой.

Пропавшая в горах Бузова вышла на связь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И сегодня, наконец, Ольга вышла на связь, опубликовав в социальных сетях видеоролик, на котором она предстала в купальнике в окружении лошадей.

"Мои хорошие, я вернулась, у меня все великолепно. Все, что происходило в горах, останется в моей памяти навсегда",

— подписала Ольга публикацию.

Ранее появилась информация о том, что Бузова пропала в горах в Сочи.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители