Омаров перестал общаться с дочерью от Бородиной

Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров подтвердил слова экс-возлюбленной о том, что он стал реже общаться с их общей дочерью Теоной. Об этом он сообщил в интервью Юлии Никас, которое она опубликовала в своих социальных сетях.

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Омаров рассказал, что ждет, пока его дочь немного подрастет, чтобы заново начать с ней общаться. Предприниматель заявил, что пока что ему это дается сложно, поэтому встречи с Теоной он откладывает.

Он также вспомнил своего сына от предыдущего брака с Аллой Воденко. Мальчику сейчас 14 лет, и бизнесмен называет его лучшим другом. Он отметил, что с ним ему гораздо проще общаться.