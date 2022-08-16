Бородина высказалась о 40-летних мужчинах в плавках

Ксения Бородина, телеведущая, высказалась о взрослых мужчинах, которые носят плавки на отдыхе. Пост она опубликовала в своих социальных сетях.

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По мнению звезды, мужчинам не стоит носить плавки на отдыхе. Она поделилась несколькими видео и раскритиковала взрослых мужчин на пляже. Она назвала подобный предмет одежды "зашкваром" и порадовалась за молодых людей, которые не носят плавки на пляжах.

Бородина отметила, что уверена в том, что эта вещь не подходит всем и спросила у своих подписчиц, согласны ли они с ее мнением.