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1 час назад

Бородина высказалась о 40-летних мужчинах в плавках

Мария Каткова

Ксения Бородина, телеведущая, высказалась о взрослых мужчинах, которые носят плавки на отдыхе. Пост она опубликовала в своих социальных сетях.

Бородина высказалась о 40-летних мужчинах в плавках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению звезды, мужчинам не стоит носить плавки на отдыхе. Она поделилась несколькими видео и раскритиковала взрослых мужчин на пляже. Она назвала подобный предмет одежды "зашкваром" и порадовалась за молодых людей, которые не носят плавки на пляжах.

Бородина отметила, что уверена в том, что эта вещь не подходит всем и спросила у своих подписчиц, согласны ли они с ее мнением.

Ранее сообщалось, что Омаров перестал общаться с дочерью от Бородиной.

Звёзды,Ксения Бородина,
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