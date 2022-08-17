Отец Фриске раскрыл схему обмана Шепелева

Отец Жанны Фриске Владимир в беседе с teleprogramma.pro рассказал, как Дмитрий Шепелев обманом мешает родным покойной певицы видеться с внуком.
"Шепелев пишет, будто бы Платон находится в Белоруссии в какой-то деревне. А ребенок на самом деле здесь в Москве. Вот и все. Обман этот победить невозможно",
– заявил Владимир.
Отец Фриске признался, что однажды они с женой даже ездили в Беларусь, но Платона там не было:
"Шепелев сказал, что ребенок якобы заболел. Пересекать границы сейчас сложно. Пусть он дальше сочиняет".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отец Фриске и Шепелев подписали мировое соглашение.