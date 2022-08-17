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1 час назад

"Пусть он дальше сочиняет": отец Фриске раскрыл схему обмана Шепелева

Мира Маркина

Отец Жанны Фриске Владимир в беседе с teleprogramma.pro рассказал, как Дмитрий Шепелев обманом мешает родным покойной певицы видеться с внуком.

Отец Фриске раскрыл схему обмана Шепелева
Фото: https://t.me/dmitriyshepelevhttps://t.me/dmitriyshepelev

"Шепелев пишет, будто бы Платон находится в Белоруссии в какой-то деревне. А ребенок на самом деле здесь в Москве. Вот и все. Обман этот победить невозможно",

– заявил Владимир.

Отец Фриске признался, что однажды они с женой даже ездили в Беларусь, но Платона там не было:

"Шепелев сказал, что ребенок якобы заболел. Пересекать границы сейчас сложно. Пусть он дальше сочиняет".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отец Фриске и Шепелев подписали мировое соглашение.

Звёзды,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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