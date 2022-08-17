Джоли требовала от ФБР арестовать Питта

Анджелина Джоли направила в ФБР заявление, в котором обвинила Брэда Питта в физическом насилии по отношению к ней и их детям и потребовала арестовать его. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на надежный источник.

В своем заявлении голливудская звезда рассказала, что однажды экс-супруг вылил ей на голову бутылку пива, грубо схватил ее за плечи, несколько раз встряхнул, а потом ударил и толкнул так, что она повредила локоть. Помимо этого, по словам Джоли, Питт ударил и оскорбил их старшего сына Мэддокса. Остальные дети при этом получили "тяжелейшие долговременные психологические травмы".

Обо всем это Джоли рассказала ФБР еще пять лет назад, но тогда актриса потребовала, чтобы ее имя не разглашалось. Теперь же инсайдеру, работающему на TMZ, удалось рассекретить заявление.