Джоли требовала от ФБР арестовать Питта

Анджелина Джоли направила в ФБР заявление, в котором обвинила Брэда Питта в физическом насилии по отношению к ней и их детям и потребовала арестовать его. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на надежный источник.
В своем заявлении голливудская звезда рассказала, что однажды экс-супруг вылил ей на голову бутылку пива, грубо схватил ее за плечи, несколько раз встряхнул, а потом ударил и толкнул так, что она повредила локоть. Помимо этого, по словам Джоли, Питт ударил и оскорбил их старшего сына Мэддокса. Остальные дети при этом получили "тяжелейшие долговременные психологические травмы".
Обо всем это Джоли рассказала ФБР еще пять лет назад, но тогда актриса потребовала, чтобы ее имя не разглашалось. Теперь же инсайдеру, работающему на TMZ, удалось рассекретить заявление.
Пять лет назад ФБР приступило к расследованию случившегося, однако экспертам не удалось найти докозательств, которые бы подтверждали обвинения Джоли. Несмотря на это, в ходе затяжного суда актрисе удалось отсудить у бывшего мужа опеку над детьми.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему Джоли и Питт не могут до сих пор оставить друг друга в покое.