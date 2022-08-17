СМИ: Кунис заподозрила Катчера в измене

Уже давно ходят слухи о том, что брак актеров Милы Кунис и Эштон Катчер "висит на волоске". Кроме этого, отношения между супругами ухудшались во время пандемии и после выхода мемуаров бывшей жены Катчера — Деми Мур. Также слухи о грядущем разводе подогрела новость о продаже их дома в Санта-Барбаре на берегу океана.