СМИ: Кунис заподозрила Катчера в измене

Некоторое время назад инсайдер из числа приятельниц Кунис рассказала изданию New Idea, что Катчер закрутил "служебный роман" с актрисой Риз Уизерспун после совместных съемок в фильме Your Place or Mine. По словам инсайдера, Кунис теперь всерьез задумывается о начале бракоразводного процесса.