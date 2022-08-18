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51 минуту назад

Ивлеева объяснила, почему не торопится стать матерью

Мира Маркина

31-летняя блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева откровенно рассказала в премьерном выпуске YouTube-шоу AGENT SHOW о своем отношении к материнству.

Ивлеева объяснила, почему не торопится стать матерью
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Гостем этого выпуска стал российский музыкант Сергей Жуков (группа “Руки вверх!”). В конце интервью Анастасия по традиции предложила собеседнику задать вопрос ей самой. Жуков решил поинтересоваться, почему ведущая до сих пор не обзавелась детьми.

Ивлеева ответила, что пока не готова изменить свою жизнь ради ребенка. Блогер посетовала на ощущение собственной бесполезности в те дни, когда она вынуждена просто находиться дома. По словам Анастасии, пока она ставит работу и реализацию в профессиональном плане на первое место, у нее нет времени на серьезные отношения и материнство.

“Говорить об этом очень сложно. Вопрос еще от кого рожать”, — подчеркнула собеседница Жукова.

Ранее мы рассказывали о том, что 51-летняя Наргиз Закирова объявила об интересном положении, создавшемся в ее жизни.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Наргиз Закирова,Сергей Жуков,
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