Ивлеева объяснила, почему не торопится стать матерью

Гостем этого выпуска стал российский музыкант Сергей Жуков (группа “Руки вверх!”). В конце интервью Анастасия по традиции предложила собеседнику задать вопрос ей самой. Жуков решил поинтересоваться, почему ведущая до сих пор не обзавелась детьми.

Ивлеева ответила, что пока не готова изменить свою жизнь ради ребенка. Блогер посетовала на ощущение собственной бесполезности в те дни, когда она вынуждена просто находиться дома. По словам Анастасии, пока она ставит работу и реализацию в профессиональном плане на первое место, у нее нет времени на серьезные отношения и материнство.