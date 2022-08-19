Подольская откровенно рассказала о войне между сыновьями

Появление на свет младшего сына Ивана внесло раздор в отношения Натальи Подольской, Владимира Преснякова и их старшего наследника Артемия. Откровения звезды о семейной дисгармонии опубликовало издание “7дней”.

Фото: t.me/natpodolskaya t.me/natpodolskaya

По словам певицы, старший сын долго не мог смириться с утратой статуса единственного ребенка в семье. Напомним, Наталья второй раз стала мамой в 2020 году.

“Тема несколько раз все-таки произнес эту ужасную фразу: Зачем вы его родили?!»” – вспомнила Подольская.

Громкие словам прозвучали через несколько месяцев после рождения Вани. Поэтому, признается звезда, она не придала им большого значения.

Сейчас, рассказывает Подольская, между сыновьями нет вражды. Артемий открыто проявляет любовь и заботу по отношению к Ване. Единственное, что может поссорить мальчиков – это разделение игрушек.