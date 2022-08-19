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1 час назад

Азиза: “Я готовлюсь отмечать годовщину своей свадьбы”

Мира Маркина

В личной жизни Азизы вновь произошли изменения: изданию Prozvezd.info артистка рассказала, что вернулась к молодому мужу.

Сегодня Азиза и ее супруг Алессандро Лортэ-Соколов отметят “ситцевую свадьбу”: ровно год назад пара заключила брак. Певица поделилась, что муж приехал из Италии, чтобы вместе с ней провести этот день.

По словам звезды, Алессандро приехал не с пустыми руками, а тремя чемоданами подарков. Однако об их содержимом Азиза рассказывать не стала.

В заключении певица заявила о том, что чувствует себя счастливой, поскольку в ее жизни наступила белая полоса.

“...у меня во всех сферах – одни плюсы. Рядом со мной любимый, достойный, порядочный и очень духовный муж. А также – мои друзья, мои близкие, мои родные – все, слава Богу, живы-здоровы”, – подчеркнула звезда.

Новый виток музыкальной карьеры также окрыляет артистку.

Ранее мы писали о заоблачных гонорарах коллег певицы Азизы.

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