Шепелев высказался об отдыхе в Абхазии

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев поделился своими впечатлениями от отдыха в Абхазии.
В своих социальных сетях он показал красоты соседней страны и выразил свое восхищение этими местами.
«Есть такие места на Земле, в которых оказываешься, как будто смотришь кино. Настолько красиво и необыденно — чистая магия!»
На кадрах, опубликованных Шепелевым, видно, что звезда отдыхает с близкими. Вместе они гуляют вдоль горных рек, в самшитовых рощах и наслаждаются природным великолепием Абхазии. Сам Дмитрий сравнил все увиденное со сном.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как отец Фриске раскрыл схему обмана Шепелева.