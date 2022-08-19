Шепелев высказался об отдыхе в Абхазии

В своих социальных сетях он показал красоты соседней страны и выразил свое восхищение этими местами.

«Есть такие места на Земле, в которых оказываешься, как будто смотришь кино. Настолько красиво и необыденно — чистая магия!»

На кадрах, опубликованных Шепелевым, видно, что звезда отдыхает с близкими. Вместе они гуляют вдоль горных рек, в самшитовых рощах и наслаждаются природным великолепием Абхазии. Сам Дмитрий сравнил все увиденное со сном.