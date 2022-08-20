Резник раскрыл обман, на который пошла Пугачева ради славы

Поэт-песенник Илья Резник раскрыл обман Пугачевой, который она скрывала долгие годы. По словам автора, много лет назад Примадонне пришлось пойти на хитрость ради популярности.
Певица мечтала, чтобы ее песни попали на широкие экраны. Тогда вместе со своим вторым супругом, режиссером Александром Стефановичем, артистка придумала легенду для директора "Мосфильма" Николая Сизова.
"Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева",
– рассказал Резник телеканалу "Центральное телевидение".
По словам поэта, Сизова крайне тронула история Пугачевой, после чего он разрешил выпустить песни певицы на экраны.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Пугачева устраняла соперниц.